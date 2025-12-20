Ч етирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд за мъже и жени в швейцарския зимен център Давос.

При мъжете Тервел Замфиров, Алексадър Кръшняк и Радослав Янков ще участват на оснимафиналите по-късно днес.

Замфиров се нареди трети в пресявките 50.97 секунди, след като беше най-бърз по червеното трасе 24.91 и даде 17-о време по синьото 26.06. Кръшняк е осми с 51.56 (25.91 и 25.65), а Янков - десети с 51.80 (25.98 и 25.82).

На осминафиналите Замфиров ще срещне Маурицио Бормолини (Ит), Янков се изправя срещу Фабиан Обман (Ав), а Кръшняк – Арно Годе (Кан).

При жените Малена Замфирова даде шесто време – 56.57. На осминафиналите тя ще срещне Матилда Шайд (Гер). Втората българка Теодора Пенчева остана 42-а и не успя да продължи напред.

Финалната фаза на състезанието в Давос ще започне в 15:00 часа българско време.