Г рандиозен мач изигра мъжкият национален отбор по волейбол, записвайки историческа победа над бронзовия медалист от олимпиадата САЩ на четвъртфинала на световното във Филипините.

Момчетата на италианския треньор Джанлоренцо Бленджини осъществиха монументален обрат с тайбрек над янките с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в наелектризираната зала на SM Mall of Asia в Пасай Сити пред 10 181 зрители, след като губеха с 0:2.

№1 за нашите бе Александър Николов, завършил с 29 точки, а Аспарух Аспарухов добави още 12.

Така България за първи път от 19 години влезе във финалната мондиална четворка, където на полуфинала ще срещне Чехия. Другата двойка е Италия - Полша.