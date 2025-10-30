З вездата ни в автомобилните спортове Никола Цолов, който следващата година ще кара в Формула 2, се срещна със свои почитатели в един от търговските центрове в София. Той се снима с тях, раздаваше автографи и разкри плановете си преди новия сезон, който очаква с нетърпение. "Сега все повече правя събития, на които фенове се срещнат с мен, така че е готино да видя тяхната емоция и да видят, че и аз съм човек, че могат да се докоснат до мен. Радвам се, че има такива събития. Хората питат различни въпроси, някой по-скоро ги е срам, не задават въпроси въобще, но какво ще се прави следващия сезон, такива неща най-често питат", каза Цолов.

Той разкри, че все още не е сигурно дали ще стартира в последните две състезания от Формула 2 тази година. "В момента се работи по въпроса. Нищо не е сигурно. Все пак за догодина е потвърдено, така че това е най-добрата новина. Всичко останало ще дойде с времето си", добави пилотът. Цолов вече тества болид от Формула 2 и заяви, че е бил най-впечатлен от ускорението и от спирачките.

"Всичко вървеше по план и нещата се получиха добре за мен. Аз се справих с всичко, което беше ново. Мисля, че най-впечатляващото беше ускорението. Вече реално не е далеч въобще от Формула 1 като мощност, просто сцеплението е по-малко. Така че, наистина, ускорението на излизане от заводите беше много, много бързо. И след това, разбира се, спирането, понеже спирачките вече са карбонови и спират много по-бързо и ефективно. Така че тези са двете неща от гледна точка на каране, но на мен много ми харесва, защото след три години във Формула 3 с едно и също темпо през цялото време, исках нещо, което ще ми бъде прекалено бързо. Исках много адреналин, който получих", коментира той и разкри, че скоро заминава за Италия, където ще има още тестове с болид от Формула 2 и ще продължи подготовката си.

