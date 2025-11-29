Н икола Цолов впечатли в първото си състезание във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг беше много близо до подиум в спринта в Катар, но го изпусна след два инцидента в последната обиколка. Цолов се движеше трети през почти цялото време, но завърши 10-и.

Цолов записа седми резултат в квалификациите, а обърнатата решетка за спринта му позволи да стартира от четвъртото място. Българинът се възползва и още в първия завой изпревари Рафаел Виягомес (Мексико, Ван Амерсфорт Рейсинг), заемайки третото място.

Лидерите Ричард Фершор (Нидерландия, MP Моторспорт) и Йозуа Дюрксен (Парагвай, AIX Рейсинг) се откъснаха, но колоната бе сближена при поява на автомобил на сигурността в 15-ата обиколка. След рестарта нямаше промени, а Цолов продължаваше да държи третото място.

Стигна се обаче до нова кола за сигурност, а повторният рестарт коства подиума на Цолов. Рафаел Виягомес бе много агресивен, избутвайки Цолов извън пистата в директна битка за третото място. Това смъкна българина с няколко позиции и по-късно той отново бе блокиран, за да се смъкне до десето място.

Фершор спечели състезанието с 0.9 секунди пред Дюрксен, а Виягомес зае последното място на подиума преди прегледа на изпреварването срещу Цолов от стюардите и рейс контрола.

Утре ще се проведе основното състезание.