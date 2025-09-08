Б ългарските шахматисти Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова и Нургюл Салимова записаха две ремита и едно поражение в петия ден на турнира на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) в Самарканд, Узбекистан.

Гросмайстор Черпаринов игра с черните фигури срещу Видит Гуйрати (Индия) и завърши реми със съперника си на 34-ия ход. Българинът заема временно осмото място при мъжете с три точки, но партиите от петия ден на турнира в Узбекистан продължават.

Антоанета Стефанова има половин точка повече - 3.5, което й отрежда 11-о място при дамите преди края на останалите двубои в понеделник. Днес бившата световна шампионка завърши реми с белите срещу представителката на домакините Афруза Хамдамова. Партията продължи до 31-ия ход.

Нургюл Салимова допусна единствената загуба, след като отстъпи с черните фигури в 54-и хода срещу Бибисара Асаубайева (Казахстан). Българката е временно 19-а в подреждането при дамите с 2.5 точки.

Турнирът е по швейцарската система и продължава 11 кръга. Той е с награден фонд от над 850 хиляди щатски долара.

