С два сензационни резултата започна втория ден на световното първенство по волейбол при мъжете във Филипините. В група G Турция шокира с 3:0 (19, 23, 19) Япония. Азиатците са пети в световната ранглиста и завършиха на 4-о място на олимпийските игри в Париж миналата година. Турция обаче изигра страхотен мач и стигна до успеха.

Ефе Мандъраджъ бе най-резултатен със 17 точки, Адис Лагумджия добави 15.

В група D Португалия хвърли друга бомба, побеждавайки с 3:1 (-20, 22, 19, 19) Куба. Това е първи успех за тима на световно първенство от 23 години. Португалия е на 29-о място в ранглистата, докато Куба заема 10-ата позиция.

Нуно Маркеш беше най-резултатен за успеха с 19 точки.

„Излязохме на игрището с нагласата: „Да видим какво ще стане“, но стъпка по стъпка видяхме, че имаме възможност. Да, това е Куба, но това не беше Куба, която сме гледали, вярвахме, че можем и успяхме“, заяви капитанът на Португалия Алешандре Ферейра.

В 12.30 ч. започва първият мач на България на световното. В група Е националите излизат срещу Германия.