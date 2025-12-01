О биколката на Италия през 2026 година ще стартира със 156-километров етап от Несебър до Бургас. Това стана ясно след презентацията на Обиколката на Италия в "Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе", в която участваха министър-председателят на България Росен Желязков, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Гранде Партенца", както е наричан стартът на едно от най-големите колоездачни състезания, ще бъде на 8 май 2026 година в Несебър. На следващия ден участниците ще преминат 220 километра от Бургас до Велико Търново, като ще преминат и през Стара планина. Последният от трите етапа, които ще бъдат проведени на територията на нашата страна, ще бъде на 10 май от Пловдив до София. Той ще бъде с дължина от 220 километра.

"Сигурен съм, че в тази Обиколка вече има два победителя - това са Италия и България. Не се съмнявам, че с избора на България за домакин Обиколката на Италия ще бъде едно още по-интересно състезание", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

"Със своята над 100-годишна история Обиколката на Италия винаги е била вдъхновение за младите хора. Беше много трудно да спечелим доверието на италианската страна, но българското правителство се ангажира напълно с провеждането на това състезание", добави министър Пешев. На 12 май Обиколката на Италия ще се пренесе на Ботуша за етап от Катандзаро до Козенца с дължина 144 километра.

Един от най-тежките етапи ще бъде седмият, в който ще се финишира на височина Блокхаус, след като участниците изминат 246 километра. Друг много тежък етап се очаква да бъде 14-ият - 133 километра от Аоста до Пила. На 24 май пък "Джирото" бъде в Милано, където ще бъде финалът на етапа. В 16-ия етап "Джирото" ще премине и през територията на Швейцария с етап, чийто старт е в Белинцона. Финалният етап ще бъде на 31 май в Рим - 131 километра с начало и край в италианската столица.

Церемонията започна с аплодисменти за легендата на италианския тенис Никола Пиетранджели, който почина днес на 92-годишна възраст. След това на сцената се появи шампионът за 2025 година в "Джирото" Саймън Йейтс, който внесе на сцената трофея, който му бе връчен в Рим през май тази година и за който колоездачите ще се надпреварват следващата пролет.

"През 2018 година участвах за пръв път и бях много близо до победата, но нещо не ми достигна. В следващите години идвах отново и отново, но все не успявах да стигна до победата. Но в мен зрееше идеята да се завърна и да се опитам да се преборя за "розовата" фланелка. В началото на годината говорих с моя отбор (Висма-Лийз а байк) и знаех, че Йонас Вингегор се готви за Обиколката на Франция, така че знаех, че това е моят шанс. Освен това исках отново да дойда и пробвам пицата и виното.

"Когато взех трофея в ръцете си, първата ми реакция беше: "уау, колко е тежък. Как е възможно да го вдигна над главата си след 21 етапа. Но сега стои в дневната ми и го гледам всеки ден", добави британецът. След това последваха изказвания на външният министър на Италия Антонио Таяни и на Урбано Кайро - президента на RCS Sport, която организира "Джирото". Таяни поздрави българския премиер Росен Желязков за сътрудничеството между двете страни, докато в речта си Кайро обърна внимание на икономическите ползи, които носи организирането на Обиколката на Италия.

"Колоезденето е историята на Италия. А Италия има уникална история, която може да покаже на целия свят", каза президентът на Италианския олимпийски комитет (КОНИ) Лучано Буонфилио. Обиколката на Италия при жените през 2026 година също бе представена по време на церемонията. С помощта на шампионката за 2024 и 2025 година Елиза Лонго Боргини бе представен и нейният маршрут. Тя ще започне от Чезенатико на 30 май и ще завърши в Салуцо на 7 юни след девет етапа и общо 1153,7 етапа.

