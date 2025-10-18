С ърбинът Новак Джокович се класира за Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATП), съобщиха от пресслужбата на организацията пред агенция ТАСС.

Джокович се класира за турнира за 18-ти път, изравнявайки рекорда на швейцареца Роджър Федерер. Сръбският тенисист участва в надпреварата 16 пъти, преди да се оттегли от турнира през 2024-а поради контузия. Федерер игра 17 пъти в турнира, като се оттегли от събитието през 2020 година.

38-годишният Новак Джокович е пети в световната ранглиста на АТП. Той има 100 титли от турнирите на ниво АТП, включително рекордните 24 титли от Големия шлем при мъжете. Сърбинът е олимпийски шампион (2024), бронзов медалист от Олимпийските игри (2008) и носител на Купа Дейвис (2010). Той държи рекорда за най-много седмици, прекарани на върха в ранглистата (428).

Финалите на ATP през 2025 година ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия). Преди това испанецът Карлос Алкарас и италианецът Яник Синер също се класираха за събитието. Синер спечели турнира през 2024-а.

