Б ританският боксьор Антъни Джошуа ще прекара новогодишната нощ в болница, след като претърпя тежка автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови близки приятели. Двукратният световен шампион в тежка категория е получил наранявания и продължава да се възстановява в една от най-добрите болници в страната. Инцидентът стана на магистралата Лагос-Ибадан в Макун. Черният джип, в който Джошуа е пътувал като пътник, се е врязал в неподвижен камион.

Смъртта на дългогодишните му приятели и членове на екипа - Сина Гами и Латиф Айоделе, беше потвърдена в понеделник вечерта. Истинско чудо е, че другите двама пътници в автомобила по чудо са се спасили. Джошуа е бил незабавно откаран в болница „Дъчес“ в Лагос, която през последните две години е считана за най-добрата частна болница в Нигерия.

Местната полиция е заявила, че състоянието на боксьора е „стабилно“ и той е получил само „леки“ наранявания, но съществуват опасения, че травмите могат да бъдат по-сериозни от обявените. Източници посочват, че Джошуа ще остане под наблюдение в болницата поне още няколко дни, докато продължава своето възстановяване.

Полицейските следователи потвърдили, че автомобилната катастрофа е била причинена от спукана гума, довела до „загуба на контрол“ над джипа. Според „Телеграф“, пътната полиция предполага, че автомобилът се е движел с превишена скорост над ограничението от 80 км/ч и е изгубил контрол по време на „маневра за изпреварване“ на път, който местните жители определят като един от най-опасните в Нигерия.

