Б ившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е изписан от болница „Дъчес“ в Лагос, Нигерия, където бе приет след автомобилна катастрофа, съобщава „Дейли Мейл“. В инцидента загинаха двама от неговите треньори - Сина Гами и Латиф Айоделе.
На 29 декември колата, в която се возели 36-годишният боксьор и неговия екип, се блъсна в паркиран камион. Джошуа е бивш шампион в тежка категория на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от 2012 г. Той има баланс в професионалния бокс от 29 победи и 4 загуби.
