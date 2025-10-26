410 състезатели в три възрастови групи – до 8, до 12 и до 14 г. спориха за отличията на турнира в памет на Симеон Ценев, организиран от столичния клуб ЦСКА. По време на надпреварата бяха отличени и едни от водещите състезатели на клуба - Ивайло Иванов, Цветелин Мартинов, София Рангелова и София Маврова.
Приветствие към участниците отправи президентът на федерацията Румен Стоилов. Тази година се навършват 5 г. от смъртта на Симеон Ценев, дългогодишен старши треньор в клуба и бивш селекционер на националния тим.
Ето и резултатите:
https://judo.bg/results/otkrit-turnir-v-pamet-na-simeon-cenev-sofia-2025