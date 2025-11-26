М ладата българска тенисистка Елизара Янева се класира по убедителен начин за втория кръг на тенис турнира в зала в Търнава с награден фонд от 60 000 щатски долара. 18-годишната българка надделя с 6:3, 6:0 над Елена Руксандра Бертя за едва час и 13 минути.

Янева, която от тази седмица се намира на рекордното в кариерата си 380-о място в света, не остави никакви шансове на 19-годишната румънка, която е номер 304 в ранглистата. Срещата изглеждаше равностойна до 3:3 гейма в първия сет, като дотогава нямаше и пробиви. Първият спечелен сервис на противника бе в полза на Янева за 5:3 в първия сет и това сякаш бе повратният момент в мача, след който Бертя така и не успя да вземе нито един гейм повече.

Във втория кръг Елизара Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между номер 6 в схемата Теодора Костович от Сърбия и Желин Вандром от Белгия.

