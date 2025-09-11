Б ившата световна шампионка Антоанета Стефанова остава в челните позиции при жените на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд (Узбекистан) и след седмия кръг.

46-годишната софиянка, която все още не познава вкуса на загубата, направи реми с белите фигури с рускинята Катерина Лагно. Партията продължи само 26 хода, но бе много интересна, тъй като съперничката на нашата, която е бивша европейска шампионка, на два пъти жертваше качество, за да води атака. Ети обаче успя да отрази натиска и да направи трикратно повторение на позицията.

Така с 5 точки тя е трета в класирането, като пред нея са само Лагно с 5,5 точки и индийката Рамешбабу Вайшали, която е лидер с 6 пункта.

Другата българка в турнира Нургюл Салимова също завърши реми. С черните фигури тя раздели точката с друга рускиня - Полина Шувалова. Партията между двете бе напълно равностойна и нейният завършек след 42 хода бе логичен.

След този резултат Салимова има 3,5 точки и е сред първите 25 в класирането.

При мъжете Иван Чепаринов инкасира първо поражение от началото на турнира. След 52 хода игра с черните фигури той отстъпи пред унгареца Ричард Рапорт. Чепаринов имаше много добра позиция до 31-вия ход, но след това направи две последователни грешки, които дадоха решително предимство на Рапорт.

След поражението Чепаринов остава с 3,5 точки в актива. Начело с по 5,5 точки са германецът Матиас Блубаум и индиецът Нихал Сарин.