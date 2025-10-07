Ф ондация "Григор Димитров" ще даде възможност на две 11-годишни деца, Кайра Алексиева и Митков Генов, да отидат на лагер в престижната академия на Патрик Муратоглу. Самият Муратоглу ще наблюдава тренировките на двамата. През май 2025-а година Фондацията осигури участие на деца в програмата "Champ’Seeds".

Ето какво написаха от Фондация "Григор Димитров":

Фондация "Григор Димитров“ ще изпрати 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от „Тенис клуб Хасково 2015“ на лагер в Академията на Патрик Муратоглу.

Всички разходи ще бъдат поети от фондацията, а Муратоглу лично ще наблюдава тренировките им. Това е второто ни партньорство с академията, след успешното участие на децата в програмата „Champ’Seeds“ през май 2025 г. Инициативата ще продължи и през 2026 г., като условията за участие ще бъдат обявени до края на годината."

