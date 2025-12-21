"Определено първенството е по-интересно, има доста по-голяма интрига, в борбата за първото място се включват няколко отбора", обяви вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев. " Очакваме много интересен полусезон, интригата я има и ще я има до последно, според мен. Нашата цел е битката да се води честно, максимално прозрачно, работим в тази насока със съдиите. ВАР допринася значително за по-качествено съдийство и когато има грешки, те се отчитат от ВАР съдиите и се коригират. Имаше случай на наказани съдии, от водещите ни съдии, въпросът е да няма умишлени грешки. Нашата задача е да осигурим безпристрастно съдийство и мисля, че се справяме", каза още той пред БНТ.

"Това, че има такава разлика между Левски и Лудогорец само може да ни радва, че има повишаване на качеството на играта на отборите. За първи път Лудогорец победиха испански отбор, определено, има повишаване на качеството на играта. Нашата цел е да има повече българи, за да може да имаме гръбнак на националния отбор. Проблемът не е колко българи играят, а в начина, по който се изграждат футболистите. Работихме в тази насока с министър Иван Пешев, искахме да се открият регионални центрове в България. За момента всичко това е в застой. Решихме да създадем футболна академия в Бояна, със средства на централата да направим този проект, за да се изберат 30 най-талантливи деца от цялата страна, около 13-годишни, които да живеят и учат тук, в София. Да тренират по-най-съвременните методики. Имаме скаути, които ходят и гледат всички мачове по районите в страната. Изборът на децата ще бъде по предложение на тези хора. Всеки е специалист в своя регион, наблюдава мачовете и от там ще бъдат избрани децата“, добави той.

"Спокойни сме, успяхме да подобрим значително финансовото състояние на БФC. Към момента нямаме проблеми. Ще заделим средства за създаването на въпросната академия, която ще бъде с наши средства. Годината беше турбулентна, бяхме в една от най-трудните групи изобщо. Испания е вероятно най-силният отбор в света. Още не знаем с кого ще играем в първия си двубой за годината, имаме покана за един турнир, обсъждаме варианта. Целите са победа в Лига на нациите. Там ще бъде с отбори от нашата черга, на нашето ниво, целта ни е да оглавим групата", категоричен е Фурнаджиев.

Той коментира и настроенията при биатлонистите преди игрите в Торино. "Оптимизъм има, за съжаление двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване. Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет“, коментира Фурнаджиев.

„При мъжете имаме млади момчета, но в биатлона нещата се случват бавно, с много усилия и много труд. Да се подобри бягането с 1-2 секунди отнема много време и тренировки. Зависи от това момчетата да бъдат постоянни. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света. Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории“, заяви той.