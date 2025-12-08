П резидентът на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Георги Глушков анализира съвместната работа с Пини Гершон и влиянието върху младите играчи. Това се случи малко повече от седмица след края на първия по рода си национален камп за развитие на най-големите таланти в българския баскетбол по програмата на ръководството на централата, съвместно с бившия национален селекционер Гершон.

„Пини Гершон е много голяма фигура. Да бъдат забелязани от личност като него, за българските деца е нещо изключително. Те вече знаят, че са видяни. Знаят, че пак ще бъдат видяни и пак ще бъдат забелязани. Те вече бяха поощрени от него и знаят, че ще дойде момент да бъдат поощрени отново, а това е всичко, от което ние имаме нужда – някой да накара българските деца да вярват и да знаят, че когато се трудят упорито, когато дават цялото си сърце, този труд ще бъде възнаграден“, заяви Георги Глушков, който присъства и през двата дни на интензивна работа на 20 български момчета на възраст до 18 години, които бяха събрани от цялата страна.

Гершон води тренировките на младоците в Ботевград, а вместо час, заниманията продължаваха по над два часа, докато накрая част от играчите трудно намираха сили да напуснат залата. Накрая всички бяха щастливи и доволни, с надежда и очакване за следващия камп в тази възраст, пишат от Българската федерация по баскетбол на официалния си уебсайт.

Националите до 18-годишна възраст, с които работи Гершон, са ключов набор при подрастващите в българския баскетбол. Следващото лято на тях им предстои участие на Европейското първенство в Дивизия А. Шампионатът на Стария континент предстои в края на юли в Италия и там тимът на България ще мери сили с най-добрите в Европа. „Искам и очаквам от тези момчета, когато Пини Гершон ги събере отново съвсем скоро, те да дойдат в залата по-добри, защото ще са използвали всяка свободна минута да работят индивидуално и да работят така, както той ги учи в клубните си отбори“, каза още Георги Глушков след видяното от него в Ботевград.

„За младите понякога и мъмренето е стимул. Какво очаквам аз от тези момчета ли? Очаквам следващото лято да ги видя пораснали с една глава и не говоря само да са пораснали физически, а да са възмъжали, да са калили волята си и да са наясно, че без изключителен труд никога не идват изключителни успехи. Искам те са пораснат като начин на мислене и вярвам, че Пини ще им помогне това да се случи“, завърши своя анализ Глушков, който през сезон 1985/1986 се превръща в първия българин, както и в първия източноевропеец, който подписва официално договор с отбор от НБА.

Вторият камп по специалната програма за развитие на подрастващите в България, начело с Пини Гершон и съвместно с Българска федерация баскетбол, ще бъде обявен скоро от ръководството на централата.

