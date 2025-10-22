Г ергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Ибаге (Колумбия) с награден фонд 40 хиляди долара. Третата поставена българка се наложи на старта над представителката на домакините Мариана Андреа Пинзон Сампедро с 6:1, 6:0 само за 47 минути игра.
Пинзон Сампедро спечели първия гейм в мача, но последва категорична серия от 6:0 за Топалова, която взе първия сет с 6:1. Във втората част Гергана Топалова беше още по-убедителна и ликува след 6:0 в своя полза.
