След триумфа Рами позира с екипа си и президента на федерацията Красимир Инински.

Б ългаринът Рами Киуан ще спори за титлата в категория до 75 кг на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия), след като в полуфиналния бой се наложи с 5:0 съдийски гласа над представителя на домакините Калъм Мейкин.

25-годишният ни европейски шампион от 2024-та в Белград, доминира през целия мач и не остави съмнения в по-високата си класа.

За 21-годишния Мейкин това беше първо участие на голямо първенство, след като през 2023-та и 2024-та стана шампион на Великобритания.

В първия рунд българският боксьор не беше особено убедителен, но все пак имаше преднина от 3:2 съдийски гласа.

Във втората част обаче решение на рефера на ринга Мохамед от Египет да отнеме една точка на Мейкин заради официално предупреждение за нечиста игра наклони везните. Киуан спечели рунда с 5:0 и влезе в третия със сериозно предимство. Там също доминира, а опитите на съперника му да намали изоставането си с близък бой не дадоха никакъв резултат.

Така роденият в Костинброд ас ще се боксира утре вечер след 22:00 часа за титлата срещу победителя от мача Саидджамшид Джафаров (Азербайджан) – Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан).

По-рано днес Радослав Росенов загуби полуфинала в своята категория до 60 кг и остава с бронзов медал, а Семьон Болдирев завърши 5-и в категория до 85 килограма след поражение на четвъртфинала с технически нокаут.