Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 44-о място в световната ранглиста. Димитров, който пропусна почти цялата втора половина от кампанията заради контузия, запази актива си от 1180 точки.

Сезонът за най-добрите приключи вчера. Испанецът Карлос Алкарас завършва годината като номер 1 в света с 12050 точки, въпреки че загуби мача за титлата на Финалния турнир на АТP в Торино снощи от италианеца Яник Синер, който е втори с 11500 точки.

Трети е Александър Зверев (Гермния) с 5160 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 4830 точки, а на рекордното в кариерата си пето място се изкачва Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 4245 точки.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX