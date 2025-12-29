Р акета номер 1 на България Григор Димитров се завръща на корта във форма, свеж и готов за битки с изцяло обновен екип. Той преодоля тежките контузии, които бяха причина за спада в ранглистата му, и е решен да стартира новия сезон с нова сила. Още със стъпването си в Бризбейн българинът даде ясна заявка за амбициите си. В същото време той призна, че е трябвало да започне отново "почти от нулата".

34-годишният Димитров се завръща в Куинсланд презареден и пълен с енергия преди своето 10-то участие на турнира. Той е уверен във физическото си състояние и е решен да преследва третата си титла от тази надпревара. "В настоящия момент, това би било сбъдната мечта", заяви Димитров пред репортери в понеделник. "Всеки път, когато стъпвам на корта, целта ми е винаги да давам най-доброто от себе си и да се боря за победа в турнира. Смятам, че и този път няма да е по-различно", добави той.

Бившият номер 3 в света преживя кошмарна кампания през 2025 година, когато се отказа поради контузии на Откритото първенство на Австралия, Ролан Гарос и Уимбълдън, удължавайки черната си серия от отказвания на турнири от Големия шлем до пет. Българинът завърши участието си на Уимбълдън със сълзи и пропусна US Open, след като прекара четири месеца извън кортовете, възстановявайки се от операция на гръден мускул. В началото на същата година проблем с тазобедрената става провали представянето на Димитров на турнира в Бризбейн и доведе до отказването му в първи кръг на Откритото първенство на Австралия.

Димитров пристигна по-рано, за да се аклиматизира и да се подготви за турнира, който ще се проведе между 4 и 11 януари. "Основната ми цел е да съм сигурен, че когато изляза на корта, съм напълно готов за битка и нямам никакви съмнения във физическото си състояние", подчерта Димитров. "Малко по малко напредвам в тази посока“, каза още той.

"Знам, че моето класиране в ранглистата не отразява действителното ми ниво на игра в момента. Но вярвам, че ако правя правилните неща, остана здрав и тялото ми позволява да се справям с трудните моменти по време на мач, тогава могат да се случат добри неща." По-рано този месец Димитров се раздели с дългогодишния си треньор Даниел Валверду и вече започна работа с белгиеца Ксавие Малис. Двамата планират да засилят партньорството си през новата година.

Григор Димитров е оптимист, че е обърнал страницата след разочароващата серия от контузии. "Трябваше почти да започна от нулата както от треньорска, така и от физическа гледна точка", обясни Димитров. "Преструктурирах целия си екип, но смятам, че моментът е изключително подходящ. Намирам се на етап в кариерата си, в който съм постигнал много. Не съм правил големи промени през кариерата си, затова мисля, че сега беше подходящият момент за всичко това“, завърши Григор Димитров.

