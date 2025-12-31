С лед изключително тежък и изпълнен с контузии сезон 2025, Григор Димитров се готви за нова глава в кариерата си. Вече на 34 години, българинът ще се завърне на корта следващата седмица на турнира Бризбейн интернешънъл, който е печелил два пъти (2017 и 2024) и където спечели последната си титла преди две години. "Имах нужда от много време, за да заздравя отново мускулите си. Беше много болезнено лято, много трудно. Наложи ми се да започна физически от нулата", заяви бившият номер 3 в света пред Punto de Break.

"Не можех да сервирам, не можех да изпълнявам форхенда си. Прекарах невероятно много време във фитнеса. Беше дълъг и труден процес, но осъзнах, че нямам друг избор, освен да слушам тялото си", сподели още българинът пред изданието. Димитров получи внезапна контузия на гръдния мускул на Уимбълдън, докато водеше на Яник Синер с два сета.

В търсене на ново начало, по време на възстановяването си, Димитров направи и значителни промени в треньорския си щаб. Той прекрати професионалните си отношения с Джейми Делгадо и Даниел Валверду, назначавайки бившия играч от Топ 20 Ксавие Малис за свой нов наставник. "Ксавие ще бъде до мен. Подписахме ново споразумение и той ми носи яснота. От физическа гледна точка направих пълна реконструкция. Да, всичко това са големи промени. Започнах миналия сезон много силно, така че се надявам да направя същото и през 2026 година", обясни развълнуваният Димитров, демонстрирайки увереност в предстоящото.

Въпреки че навлиза в новия сезон като №44 в света, Григор Димитров е категоричен, че това е временно. "Всеки път, когато стъпя на корта, е, за да се състезавам, да дам най-доброто от себе си и да спечеля турнира – и това няма да се промени сега. В момента моят ранкинг не отразява нивото ми, но вярвам, че ако правя нещата по правилния начин и остана здрав, ако тялото ми наистина ми позволи да премина през трудните моменти във всеки мач, ще се случат добри неща“, каза още Григор Димитров.

