Г ригор Димитров се похвали, че е бил на цели 4 ваканции с приятелката си Ейса Гонсалес, докато се възстановяваше от травма на гръден мускул.

Днес след 10,30 часа двукратният шампион ще излезе в Бризбейн в първия си мач за сезона – срещу Пабло Кареньо Буста, който дойде от квалификациите. Двубоят ще бъде предаван пряко по MAX Sport 1. Любопитното е, че 34-годишният испанец е един от малко играчи, влизали в конфликт с българския му набор. Неприятната ситуация се разигра на 1/4-финала в Барселона през 2018 г. По онова време и двамата бяха сред водещите състезатели в Тура – Димитров беше №5 в света и няколко месеца по-рано триумфира във Финалите на ATP, докато Кареньо Буста е 11-и. Представителят на домакините поведе с 6:3 и с 4-2 в тайбрека на втория сет. Димитров вкара сервис със съмнения за аут. Опонентът я върна, но не изглеждаше готов да продължи разиграването, а сигнал от съдията на стола – Карлос Бернардес, също нямаше. Последва воле в мрежата от Димитров и точката бе спечелена от Пабло. Първата ни ракета оспори ситуацията с твърдението, че Кареньо Буста е спрял да играе и това го е разсеяло. „Чуй ме, чуй ме. Като мъж ще си признаеш. Ще го запомня“, закани се нашият, който в крайна сметка регистрира загуба.

Относно принудителния си престой в бокса Гришо разказа: „Имах възможността да бъда у дома, както и да пътувам, но не за тенис. Бях на почивка четири пъти и това ми помогна да се дистанцирам от спорта. Имах време да си дам сметка за неща, които дори не съм осъзнавал, че харесвам или не харесвам. След това обаче трябваше да върша и работа“.