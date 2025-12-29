Б ългарската тенис звезда Григор Димитров открито сподели за голямата подкрепа, която е получил от своята половинка Ейса Гонсалес през изминалите месеци. Този период се оказа изключително труден за него, белязан от контузии и редица отказвания от турнири през 2025 година, което го остави извън корта за дълго време.

„Моята приятелка беше голяма подкрепа през изминалите месеци за мен. През цялото време ми помагаше, даваше ми допълнителна мотивация, много съм ѝ благодарен за това“, заяви българският тенисист по време на интервю в Бризбън. Присъствието и емоционалната подкрепа на Гонсалес се оказват ключови за Григор Димитров, който отново е готов за игра, стартирайки новия сезон в Австралия.

Папараци издебнаха Димитров и Ейса да се целуват при първото си виждане от известно време насам. Двойката беше разделена последните седмици, тъй като Григор се подготвяше за старта на новия сезон, а мексиканката работеше по нов филм.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX