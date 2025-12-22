Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 44-ата позиция в световната ранглиста и през тази седмица.
Димитров има актив от 1180 точки.
Промени в Топ 100 на подреждането също няма, след като сезонът за най-добрите играчи приключи още през ноември, а в момента те водят подготовка за началото на следващата кампания, която стартира на 2 януари с турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“ и индивидуалните състезания от веригата на ATP в Бризбън и Хонконг.
Останалите българи в Топ 1000 са:
122. (122) Александър Донски 686 точки
236. (236) Антъни Генов 294 точки
570. (570) Пьотр Нестеров 93 точки
710. (711) Янаки Милев 69 точки
887. (884) Леонид Шейнгезихт 46 точки
959. (958) Виктор Марков 40 точки