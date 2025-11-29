Б ронзовата медалистка с ансамбъла на България от олимпийските игри в Рио 2016 Християна Тодорова беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика на Конгреса в чешката столица Прага. Българката получи най-висок резултат от 17 гласа.

„Много съм развълнувана! За мен е огромна привилегия и чест да бъда преизбрана за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с такова доверие. Това е признание, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма", каза тя за Фейсбук страницата на БФХГ.

Елисо Бедошвили от Грузия беше преизбрана за президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Тя беше единствената кандидатура и ще поеме своя втори пореден мандат.

Президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева също беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по спортна аеробика.

Тодорова и Къндева са вицепрезиденти на съответните комитети.

Специален гост на Конгреса е президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров, а водач на Българската делегация - Красимир Дунев, президент на БФ Гимнастика.

Легендата в спортната гимнастика и генерален секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев не успя да влезе в Изпълкома на Европейската гимнастика.