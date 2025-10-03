Вера Маринова е емблема и на телевизията, и на художествената гимнастика.

Б ългарската федерация по художествена гимнастика учреди специална ежегодна награда – приз "Вера Маринова", посветена на високите стандарти в журналистиката.

Носещо името на легендарната и неповторима тв водеща, отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентно и обективно отразяване на спорта.

Приз "Вера Маринова" ще се присъжда както на утвърдени спортни журналисти, така и на талантливи ентусиасти, които със страст и познания разказват за художествената гимнастика - било то чрез професионални медии, или лични канали в социалните мрежи.

На изискана церемония на 29 октомври от 18.30 часа ще бъдат удостоени първите победители в шестте категории, както и носителят на голямата награда. Всички категории и номинираните в тях са селектирани лично и единствено от Вера Маринова.

- Устно слово и изображение - телевизия, радио, подкаст

- Писмено слово - печатни и онлайн платформи, специализирани страници и социални мрежи

- Свободен избор на тема и форма - коментар, есе, прогноза, интервю, разказ и др.

Основни критерии за оценяване са използване на богат, литературен български език; познания за художествената гимнастика във всичките ѝ аспекти; умение за импровизация; оригиналност и изненадващо добри попадения по отношение на съдържанието и начина на поднасянето му; пряк или косвен въздействащ контакт със зрителя или читателя.

"Наградата, която определяме като вдъхновение за бъдещето, следващо примера на миналото, ще се връчва ежегодно - в края на настоящия или началото на следващия състезателен сезон и ще се превърне в признание не само за професионализъм, но и за любов към художествената гимнастика", се казва в изявление на БФХГ.