Г абриела Петрова не успя да преодолее квалификациите на троен скок на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 завърши на 14-о място в пресявките с 13.86 метра, колкото постигна и 13-ата Довиле Килти (Литва).

Само 4 състезателки преодоляха квалификационната норма от 14.35 метра, а най-добър резултат постигна световната шампионка в зала от Нанцзин 2025 Леянис Перес Ернандес (Куба) с 14.66 метра. Носителката на олимпийската титла и планетарна рекордьорка Юлимар Рохас (Венецуела) беше втора с 14.49 метра.

С 12-и резултат от 14.00 метра във финала влезе туркинята Тогба Данъшмаз.

Петрова беше последната от българския отбор, която стартира на шампионата в японската столица. Преди нея европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков се класира за финала на скок дължина при мъжете, а в квалификациите отпаднаха Пламена Миткова (скок дължина) и Тихомир Иванов (скок височина).