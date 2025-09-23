П ървата ракета на България при жените Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от категория WTA 1000 в китайския мегаполис Пекин с награден фонд 8 963 700 долара.

30-годишната софиянка, която е 115-а в света, отстъпи с 2:6 , 6:7 (2) от 23-годишната и №102 в ранкинга Джанис Чън (Индонезия), която предната седмица игра финал на WTA 250 турнира в Сау Паоло. Срещата продължи час и 27 минути.

Нашето момиче изостана с 0:5 в първия сет и падна с 2:6. Във втората част Томова проби за 2:1, но допусна обрат за 2:4 и 3:5. Тя успя да изравни при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него българката загуби 5 поредни точки от 2:2 до 2:7 и бе елиминирана.