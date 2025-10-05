Й оана Константинова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Суперспорт". Мачовете от вчера и днес се играят на твърди кортове на базата на КК "Слънчев ден", тъй като заради обилните дъждове в петък клей кортовете са наводнени.

18-годишната българка загуби на полуфиналите с 5:7, 2:6 от Анастасия Цветкович (Сърбия). Срещата продължи час и 41 минути. Константинова допусна пробив за 2:3 в първия сет, успя да го върне за 3:3, но загуби три поредни гейма от 5:4 до 5:7. Българката поведе с 2:0 във втората част, но загуби следващите шест гейма и отпадна от надпреварата.

Това беше първи полуфинал за Йоана Константинова на сингъл от турнири на Международната федерация ITF за жени. Във финала по-късно през деня Анастасия Цветкович (Сърбия) ще играе срещу Ева Бенеман (Германия).