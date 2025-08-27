Б ългария загуби с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от световното първенство по волейбол за жени в Тайланд.

Селекционерът на българския тим Антонина Затова започна двубоя със състав: Лора Китипова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Микаела Стоянова, Христина Димитрова, Нася Димитрова и либерото Мила Пашкулева. В хода на срещата от пейката в игра бяха включени Калина Венева, Ивета Станчулова, Димана Иванова и Мерелин Николова.

Първата част премина равностойно, но в края испанките поведоха с 20:17 и излязоха напред в резултата след 25:22.

Вторият гейм бе изцяло в полза на иберийките. Резултатът премина през 9:4 и 19:10, за да се стигне до 25:14.

България се върна след третата част. Резултатът отново се движеше точка за точка, но в края българките показаха, че могат да бъдат равностойни на Испания. Крайното 25:22 позволи на българския отбор да се задържи по-дълго в мача.

Четвъртият гейм също започна при поделено преимущество, но след средата му испанският тим взе решителен аванс със 17:12, за да приключи срещата при 25:18.

Момичетата на Тони Зетова допуснаха множество грешки от начален удар и на посрещане и отстъпиха в двубоя след час и 28 минути.

България отпадна от Мондиал 2025 още след 0:3 от Турция преди 2 дни. „Лъвиците” безапелационно заеха последното четвърто място в група „Е”, на чийто старт паднаха с 1:3 от Канада. Българките взеха общо всичко на всичко 2 гейма от 3-те си мача.

За испанките пък успехът срещу нашите бе първият им на Мондиала. В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.