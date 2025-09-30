Няколко хиляди души дойдоха да гледат сблъсъка между израелския и испанския гранд.

И зраелският Апоел Тел Авив прекърши испанския Барселона със 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17) в първия в историята двубой от редовния сезон на баскетболната Евролига, който се игра на българска земя - в „Арена 8888” в София.

Няколко хиляди зрители видяха победния дебют на евреите в 1-вия кръг от най-престижната континентална клубна надпревара при мъжете.

Апоел Тел Авив ще играе и останалите си домакински мачове от Евролигата в София и Ботевград през настоящия сезон 2025/2026.

Началото на срещата бе равностойно и след 10 минути игра резултатът бе 26:26. Отлична серия на Апоел Тел Авив на старта на втората четвърт донесе на израелския състав аванс от 9 точки при 35:26, но впоследствие Барселона успя да скъси дистанцията и на почивката изоставаше с 45:51.

В края на първото полувреме в залата пристигна и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който бе поздравен с бурни овации.

Четири минути след подновяването на играта Апоел отново поведе с 9 точки, а с кош на Василие Мицич авансът на символичните домакини стана 65:54. Отборът от Тел Авив задържа преднината си, която достигна 16 точки при 77:61 две минути преди края на периода, който приключи при 82:70 в полза на Апоел.

До края на двубоя израелският тим не изпусна водачеството и стигна до успеха.

Антонио Блекни беше най-резултатен за Апоел Тел Авив с 20 точки, а по 18 отбелязаха Василие Мицич и Дан Отуру.

За Барселона Уил Клайбърн завърши с 23 точки и 7 борби.

Следващото домакинство на Апоел Тел Авив в София предстои на 8 октомври и ще е друг израелски тим - Макаби Тел Авив.