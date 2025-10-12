Валентин Вашеро прекърши братовчед си Артюр Риндернех на финала в китайския мегаполис Шанхай и спечели два пъти повече пари, отколкото за цялата си кариера.

К валификантът Валентен Вашеро (Монако) спечели първа титла в кариерата си от АТP, след като триумфира на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) с награден фонд 9.193 милиона долара.

На финала 4 дни преди 27-ия си рожден ден 204-тият в света победи по-големия си братовчед Артюр Риндернех (Франция) след обрат с 4:6, 6:3, 6:3 за 2:15 часа. Така той се превърна в най-ниско класирания в ранглистата в историята на турнирите "Мастърс 1000" от 1990-а.

Риндеркнех пристигна в Шанхай с най-високото място в кариерата си - №42, а най-добрият му резултат беше финал на АТP 250 в Аделаида през 2022 година. Той никога не беше преминавал отвъд 3-тия кръг на турнир от "Мастърс 1000".

Възходът на Вашеро обаче се оказа още по-невероятен. Монегаскът влезе в турнира само с една победа, спечелена по-рано тази година и то на домашна земя в Монте Карло. След като преодоля квалификациите, Вашеро отнесе Ласло Джере, Александър Бублик, Томаш Махак и Талон Грикспоор, за да стане първият играч, представящ Монако, достигнал до четвъртфинал на "Мастърс 1000”. След това той изненада Холгер Руне и четирикратния шампион от Шанхай и рекордьор по титли от Големия шлем Новак Джокович, за да стигне до мача за титлата.

На финала Вашеро отново демонстрира своята устойчивост. Заличи пасив от един сет за шести път в този турнир, включително в квалификациите, за да стане първият играч от Монако, взел титла от АТP в Оупън ерата. Той е и едва третият квалификант, спечелил титла на "Мастърс 1000”, присъединявайки се към Роберто Каретеро (Хамбург 1996) и Алберт Портас (Хамбург 2001).

Шампионът прибира от Шанхай награден фонд от 1 124 380 долара, след като има едва 594 077 за цялата си кариера преди това. Той ще се изкачи и в Топ 50 на световната ранглиста в понеделник.

Германците Кевин Кравиц и Тим Пуц пък завоюваха първата си титла от турнир "Мастърс" като дует, след като надделяха на финала в Шанхай в неделя над американеца Алекс Микселсен и шведа Андре Горансон с 6:4, 6:4. Това е най-големият им успех, откакто триумфираха на финала на АТP в края на миналата година.