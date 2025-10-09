Ш ампионът от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши Иван Иванов отстъпи пред представителя на домакините от Испания Алехандро Хуан Мано с 5:7, 2:6 във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра, който е с награден фонд 15 000 долара.

Така 16-годишният варненец, който се готви в академията на великия Рафаел Надал, се размина с участие на четвъртфиналите, където можеше да срещне чилиеца Диего Фернандес Флорес.

В по-ранен мач от деня друг българин - Анас Маздрашки, също отпадна от надпреварата, като загуби от испанеца Серхио Кайехон с 6:7 (4), 1:6.