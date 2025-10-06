Л егендатана българският футбол Христо Стоичков отправи специални поздравления към президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който в днешния 6-и октомври (понеделник) навършва 60 години.

„60 НАЗДРАВИЦИ за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб!!!“, написа Присто Стоичков в социалната мрежа „Фейсбук“.