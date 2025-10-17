К аролина Хърикейнс остана единственият отбор в цялата Национална хокейна лига на Канада и САЩ, който няма загуба, като Сет Джарвис вкара своите голове под №100 и 101 в кариерата си при успеха с 4:1 като гост над Анахайм Дъкс.

За втората победа на „ураганите” допринесе и руснакът Александър Никишин, за когото попадението беше дебютно в НХЛ. Финландецът Себастиан Ахо наниза четвъртия гол, а датският вратар Фредерик Андерсен спаси 41 изстрела.

След като достигна полуфинал в Източната конференция през миналата година, сега тимът на Каролина отново ще се опита да направи запомнящ се сезон и атаката им демонстрира сериозна мощ, а петима от нападателите им, сред които е и 23-годишният канадец Сет Джарвис, не са пропуснали мач без да се разпишат.