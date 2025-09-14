"Много зарадвах себе си с това свое решение. От много отдавна имаме взаимоотношения и беше така чисто натурално преминаването ми тук", обяви Матей Казийски по повод решението да се завърне да играе волейбол у нас и преминаването си на Локомотив Авиа. "Към момента сме се разбрали, че няма да участвам във всички мачове. Все още трябва да уточним в кои", каза още той пред БНТ.

"Преди всичко да се представим добре, защото все пак за мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам. Те миналата година са направили страхотен успех и това, което чувам е, че с моето привличане очакват още повече", добави той.

"Към момента все още се чувствам здрав, което е нещото, което ме радва и се чувствам също така и мотивиран да играя, защото и двете неща заедно са много важни. Докато ги има, смятам да са на терена", отчете Матей.

Волейболистът коментира и предстоящото световно първенство за мъже. "Много обещаващи национални отбори имаме. Честно казано, нямам конкретни очаквания. Надявам се момчетата да играят и да постигнат възможно най-добри резултати. Показаха в началото на лятото, че имат възможност да играят и с най-силните отбори, така че това носи надежда", заяви той.