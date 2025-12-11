Д рама се разигра около избора на екипировка преди сблъсъка между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Двамата трябва да се изправят един срещу друг на галавечер в Дубай, като залoгът е титлата на българина в WBA.

Организаторите от IBA Pro Boxing разпространиха кадри от тестването на ръкавиците, на които се видя недоволството на Кобрата. Пулев определи предоставения му чифт като тънък и малък и не скри разочарованието си.

Българският боксьор обърна внимание, че за руския му съперник бяха подготвени ръкавици по специална поръчка. Докато тези на Пулев бяха черни, Гасиев разполагаше с модел в жълто и червено. Организаторите увериха, че разликата е единствено в цветовете, но Кобрата изрази съмнение относно характеристиките на екипировката с репликата: "Човек никога не знае".

В отговор на притесненията, представител на организаторите и самият Гасиев предложиха на Пулев да вземе цветните ръкавици, за да се увери в равнопоставеността.

"За мен е важно всичко да бъде честно. Боксът е спорт, а не война. Каквото е за мен, такова трябва да е и за опонента ми. Същият допинг контрол, същите ръкавици и всичко останало" - заяви по случая Пулев.