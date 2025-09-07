С тоян Копривленски победи Денис Цапу и се класира за финалния турнир от Max сериите на К-1. Българинът спечели с 3:0 съдийски гласа в неделя. Двубоят в Токио беше част от финалните елиминации на организацията. Бургазлията беше по-прецизен и активен в първите два рунда. Той доминираше с техническо превъзходство и здрави кикове. В заключителната част Цапу заложи на риска и се опита да обърне срещата.

Това бяха най-силните три минути за молдовеца, но той не успя да навакса. След финалния гонг тримата съдии дадоха единодушно за Стоян Копривленски 30:29. Решителният турнир за определяне на шампиона в Max сериите ще се проведе на 15 ноември в Токио. Българинът ще защитава трофея от миналата година. Той трябва да спечели три битки в една вечер, за да направи дубъл.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX