П резидентът на Българска федерация бокс Красимир Инински поздрави националите за представянето им на световното първенство в Ливърпул (Анг).

Той отчете много добрата игра на състезателите ни и благодари за сериозната работа, свършена от треньорския щаб, начело с Жоел Арате и Валентин Поптолев.

България се отличи с двама полуфиналисти в лицето на Радослав Росенов (60 кг) и Рами Киуан (75 кг), които си гарантираха минимум бронзови медали от шампионата на планетата. Все още шанс за отличие има и Семьон Болдирев, който ще участва на четвъртфиналите в петък (12 септември).

"Много съм щастлив от това, което видях до момента на ринга в Ливърпул. Преди да заминат за световното първенство казах, че искам България да се гордее с боксьорите ни. Да не отстъпват нито крачка назад, да отстояват себе си и да знаят, че всички сме зад тях. И точно това ни показаха. Не говоря само за Рами и Радо, които спечелиха медали и вярвам, че могат да стигнат и до златото. Защото на почетната стълбичка заслужаваха да бъдат още поне Севда Асенова и Хавиер Ибанес. Не искам да коментирам и да звучи като някакво оправдание, но ме боли много от това, което им се случи. Вярвам, че хората са видели за какво става въпрос и по какъв начин те напуснаха първенството. Щастлив съм и от представянето на Семьон, който тепърва прохожда в мъжкия бокс, но има и той шанс в петък да вземе медал. Уилиам (Чолов), Венелина (Поптолева) и Викторио (Илиев) също направиха страхотни мачове. Изобщо - не мога нито една лоша дума да кажа. Напротив – гордея се с момчетата и момичетата от това, което показаха в Ливърпул през тази една седмица“, Инински.

Президентът на федерацията отпътува днес сутринта за Ливърпул, където ще гледа на живо останалите мачове от световното.