Г еорги Колев стъпи на световния връх при юношите до 65 килограма с дясна ръка, след като не допусна нито една загуба от началото до края на 46-ото световно първенство по канадска борба в Албена.

Във финала нашият подходи изключително хладнокръвно и триумфира над представителя на Молдова – Матей Тюркан.

Трети в категорията се нареди Матус Полак от Чехия.

За българина това е втора титла от голям шампионат след като през юни стъпи и на европейския връх на шампионата в Румъния.

Сега страната ни имаше още един повод за гордост, след като Иво Рашев спечели втория си медал от световното първенство. След като вчера се окичи с бронз при младежите до 100 килограма с лява ръка, днес той отново завърши трети, този път с дясна ръка в същата категория. В полуфинала Рашев не успя да се противопостави отново на казахстанеца Тойрат Касимов, пред когото отстъпи и през вчерашния ден.

При най-малките в категория 70+ килограма на крачка от медал остана Александър Иванов. Достойно представяне и за останалите млади надежди в канадската борба.

Във втория състезателен ден в Албена "лъвчетата" се срещнаха със съперници от над 60 държави от всички континенти. 33 български атлети взеха участие при юношите и девойките с дясна ръка.

Равносметката в първите два дни за България е един златен и три бронзови медала.

Утре (понеделник, 15 септември) първенството продължава със срещите при ветераните с лява и дясна ръка. Надпреварата ще бъде предавана на живо в канала на Olympic Chanel и в онлайн стрийма Youtubе канала на Световната федерация по канадска борба (WAF).