Лара Колтури с кристалния трофей за второто място на слалома в Гургъл и с президента на албанската ски федерация Елвис Тоци

Н овата звезда в алпийските ски Лара Колтури направи страхотен старт на сезона в Световната купа на алпийките с две втори места в слаломите в Леви и Гургъл, и седмо на гигантския в Зьолден. Със спечелените точки тя е втора в генералното класиране за Световната купа и в това на слалом, след лидерката Микаела Шифрин.

Голям принос за израстването на Лара има финансовата група Fibank, която чрез своята банка в Албания е спонсор на местната ски федерация и логото й стои на видно място екипа на Колтури.

Банката подкрепя спорта в Албания, както го прави и Fibank в България в последните повече от 20 години и застава зад звездите ни на зимните спортове Алберт Попов, Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови и Влади Зографски.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX