И збраната за председател на БОК Весела Лечева заяви, че работата на БОК се саботира и новото ръководство няма възможност да работи нормално заради съдебната сага с оспорването на резултатите от Общото събрание на централата от 19 март. "И втори състав на Софийски градски съд излезе с категорично решение, отхвърляйки всички претенции на жалбоподателите. Съдът и в двата си състава потвърди решенията на Общото събрание от 19 март, което бе проведено по всички правила. Това е съдебна процедура, нямам представа колко дълго ще продължи. Съдът е претрупан от много работа, не мога да виня съдиите, но затрупвайки съда с такива безмислени "копи-пейст" молби, се цели да се шиканира целия процес и да се промени резултата от Общото събрание.

Основните претенции на жалбоподателите са за начина на свикване на Общото събрание и дали датата на моята кандидатура е подаден в срок - 20 дни преди събранието. Аз мисля, че всички могат да броят до 20, дори и тези, които са пуснали исковите молби и би трябвало да знаят, че това е неоснователна претенция и нямат основание да бавят процеса. Съдебната сага е да шиканират целия процес и да се проточи във времето. Срамът си остава за България и Българския олимпийски комитет. Работата на БОК се саботира и ние нямаме възможност да работим нормално като нормален олимпийски комитет.

Въпреки че нямаме заплащане, въпреки че искахме някаква нормална комуникация с предишното ръководство, за да не се ощетяват нито състезателите, нито федерациите. Защото срамът от тази ситуация е за всички, за целия ни спорт. Кой ще носи отговорност за тези пропуснати седем месеца, абсолютно безвремие. Лечева се надява съдебната сага да не се отрази върху подготовката на състезателите за предстоящата Зимна Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Моята задача в тези седем месеца от Общото събрание е да не се почувства от спортистите, че има някакви проблеми, оспорвания, че Българският олимпийски комитет е подложен на тази безпрецедентна ситуация. Върви акредитационна процедура, имаме контакти с МОК по организационни въпроси. Ако слушах думите на Стефка Костадинова да изчакаме съдебната процедура, означаваше да седна и да чакам две години вкъщи, без да участваме в каквито и да е събития, форуми, семинари.

Надявам се на разумен подход да излезем от създалата се ситуация, защото срамът е за цяла България. Другите олимпийски комитети обсъждат визии, програми, стратегии, технологии, говорят за изкуствен интелект, дигитализация, а ние дори не знаем кой ще определя бюджета на БОК за следващата година", заяви Весела Лечева пред репортери, след като плувецът Цанко Цанков дари на Музея на спорта плувната си шапка и очилата от 24-часовото плуване в Дунав.

