Л егендарният италиански слаломист Джорджо Роко ще бъде голямата звезда на откриването на зимния сезон в ски курорт·No1 Банско·на·13 декември. 50-годишният ас в·ските е един от петимата заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто-Томба и-Марсел Хиршер·с·по·5 поредни победи на слалом в Световната купа. Италианецът печели през сезон 2005/2006·и·малката световна купа в слалома. В.17-годишната си кариера Рока има 11 победи за СК·и общо 22·подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа·той·е·под No10. От·Световни първенства роденият·в·Шур (Швейцария) алпиец има·2·бронзови медала на слалом.- Санкт-Мориц 2003·и·Бормио·2005. Рока·е·с· трето място на световно и в комбинацията·2005-г.. По-слабо се е представял само на олимпиада, където върхът му е петото място в комбинацията от игрите в Торино·2006.г. По традиция на откриването·на· сезона Рока ще е заедно·с·5-кратният носител·на· голямата Световна купа Марк Жирардели. Двамата ще са лидери на отборите·на·шампионите, които ще карат паралелен слалом. Голямата атракция. "Ловци на съкровища" също ще·е·хит·за·феновете и тази година.
