А мериканската тенисистка Винъс Уилямс, която навърши 45 години през юни, не изключва участие на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028, когато ще е на 48 години.

"Няма нищо невъзможно, но ще трябва да остана мотивирана, за да остана на корта толкова дълго. Ще видим, няма нищо невъзможно", каза Уилямс, цитирана от Sportskeeda.

Американката е бивша номер 1 в света. Тя е спечелила 49 титли на сингъл от турнирите на Женската тенис асоциация (WTA), включително трофеи от "Уимбълдън" (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Откритото първенство на САЩ (2000, 2001). Тя има и 22 титли на двойки от WTA, 14 от които са от Големия шлем.

Уилямс е четирикратна олимпийска шампионка - веднъж на сингъл (2000) и три пъти на двойки (2000, 2008, 2012).

Олимпийските игри през 2028 година ще се проведат от 14 до 30 юли в Лос Анджелис.