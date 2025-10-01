П резидентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев разкри как се е стигнало до назначението на Джанлоренцо Бленджини за селекционер на националния отбор. Италианският специалист влезе в историята на българския спорт, след като изведе представителния ни тим до сребърните медали от Световното първенство.

„Много щастливи и радостни сме от това, което постигнахме. Надявам се да продължаваме така. Показахме, че само заедно – обединени, можем да постигнем много“, заяви Ганев пред БНТ.

„Не само аз, момчетата също бяха възхитени от вчерашния ден. Искам да поздравя колегите от федерацията по волейбол, които успяха за кратко време да организират това нещо и да направим едно достойно посрещане на тези момчета, защото те наистина го заслужават. За първи път изпитаха подобно нещо. Всички бяха много възхитени. Стана страхотно“, коментира шефът на родния волейбол във връзка с емоциите от вчерашния ден при завръщането на отбора от Филипините.

59-годишният легендарен волейболист сподели мнението си дали резултатите на Световното са били изненада.

„Не бих казал. Всичко беше закономерно и планирано. Ние си поставихме една голяма цел още преди две години – класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис. За да постигнем тези неща, трябва да има няколко фактора. Единият фактор – да имаме обигран състав. Тези момчета, последните 4-5 години, спечелиха всичко при подрастващите. Те всяка година се връщаха с медал. За да минат на ниво мъже, им трябва много добър треньор, който да слушат и да му вярват сляпо. Каквото и да каже, да изпълняват. След това, ние като федерация, трябваше да подсигурим на селекционера страхотен щаб. Защото треньорът има идеите, но още поне 6-7 човека му помагат да ги реализира. Най-важната цел беше тези състезатели, които вече бяха свикнали да побеждават през годините, да започнат да го правят и при мъжете. Ние като федерация трябваше да им осигурим всички условия, от които имат нужда“, каза Ганев.

Той разкри и как се е стигнало до назначаването на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

„Един ден се чух с Кико (б.ред. - Бленджини) и той ми каза, че имаме страхотен млад отбор. С огромен потенциал. Каза, че е готов да дойде, ако някога решим да търсим треньор, тъй като вярва в този отбор. Все пак Кико Бленджини беше 5 години начело на националния отбор на Италия, има сребърен медал от Олимпиада. Един ден ми дойде идея да му се обадя, но му казах, че искам ангажиментът да е целогодишен. Разбрахме се, стиснахме си ръцете. Направихме 5-годишен план. За нас това е много голямо предизвикателство, не само финансово, защото заплатата, която подсигурихме, е може би 3 пъти по-голяма от това, което сме давали досега на някого. Постепенно щабът започна да се избистря“, каза Ганев.