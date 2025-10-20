Г ригор Димитров загуби пет места в световната ранглиста по тенис за мъже и се смъкна до 37-а позиция. Това е най-ниското класиране на 34-годишния българин от 28 февруари 2022 насам, когато също бе 37-и. Димитров, който все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца от четвъртия кръг на "Уимбълдън", има актив от 1380 точки. Той бе изпреварен от Корентен Муте (Франция), Камерън Нори (Великобритания), Алекс Микелсен (САЩ), Джовани Мпечи-Перикар (Франция) и Брендън Накашима (САЩ).

Лидер в световната ранглиста продължава да бъде испанецът Карлос Алкарас, който загуби срещу подгласника си Яник Синер от Италия с 2:6, 4:6 на финала на демонстративния турнир по тенис за мъже "Шестимата крале" в Рияд, Саудитска Арабия. Единствената промяна в топ 10 е изкачването на Холгер Руне именно на десета позиция вместо Карен Хачанов. Датчанинът достигна до полуфиналите на турнира в Стокхолм, но разкъса ахилес и ще бъде опериран. Сигурно място във Финалния турнир на АТП има и третият в класацията Новак Дожкович (Сърбия), а за останалите пет позиции надпреварата продължава на турнирите в Базел и Виена през седмицата.

Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис за жени и заема 126-а позиция с 615 точки. През миналата седмица 30-годишната софиянка бе елиминирана от хърватката Антония Ружич в първия кръг на квалификациите на турнира в Нинбо, Китай. Преди две седмици Томова преодоля британката Кейти Боултър в първия рунд на квалификациите в Ухан, след което българката загуби срещу рускинята Полина Кудерметова.

Арина Сабаленка (Беларус) остава начело на световната ранглиста на УТА с 10390 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8703, Коко Гоф (САЩ) със 7863, Аманда Анисимова (САЩ) с 5914 и Джесика Пегула (САЩ) с 5183. Джазмин Паолини и шампионката от Нинбо Елена Рибакина са зад тях след скок с две места, измествайки Мадисън Кийс (САЩ) до осмо.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX