Б ившият водач в световната ранглиста по тенис Даниил Медведев ще бъде съперник на българина Григор Димитров във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж. Руснакът преодоля първия етап на надпреварата във френската столица с успех с 6:1, 6:3 над испанеца Жауме Мунар за час и десет минути.

В откриващия сет на срещата поставеният под номер 11 в схемата Медведев не срещна големи трудности. Той направи пробив още в първия гейм, а след това спечели и последните четири гейма, за да си осигури предимство след само 29 минути.

По-равностоен се оказа вторият сет. В него Мунар затрудни сериозно съперника си, като в първите му два сервис гейма на няколко пъти се стигаше до дюс ситуации. Испанецът обаче така и не успя да достигне до шанс за пробив.

Медведев веднага се възползва от това и на свой ред създаде проблеми на Мунар. В шестия гейм руснакът стигна до ситуация 0:40 и макар да пропусна първите два брейкбола, при третия успя да спечели и да си даде решително предимство в света. Малко по-късно той затвори и мача с 6:3 гейма.

До момента Медведев и Димитров имат 11 мача помежду си, като руснакът води с 8:3 успеха. Последната им среща бе на "Уимбълдън" през 2024 година, когато Димитров се отказа още в първия сет заради контузия. Димитров обаче победи единствения им сблъсък в Париж през 2023 година.

