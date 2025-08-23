Ж енският национален отбор по волейбол загуби с 1:3 (-23, -18, 23, -18) от Канада първия си мач от група Е на световното първенство в Тайланд.

Двубоят беше от голямо значение, а в дните преди световното от тима ни обявиха Канада за основен съперник. В групата са още фаворита Турция и аутсайдера Испания, а напред продължават първите два тима.

Българките започнаха мача добре и имаха преднина от 4 точки до средата на гейма. При 18:14 в своя полза обаче те допуснаха отпускане, а канадките изравниха. Последва преследване точка за точка, а след добри изяви на блокада Канада спечели гейма. Във втория канадките доминираха и водеха през почти цялото време. Българките показаха по-добра игра в третата част. Те поведоха с 15:11, а след това поддържаха аванса си. При 24:21 националките изпуснаха два геймбола, но все пак спечелиха гейма. В четвъртата част обаче Канада доминираше и стигна до успеха.

Микаела Стоянова бе най-резултатна с 16 точки, Нася Димитрова добави 10. За Канада Андреа Митрович отбеляза 17.

В понеделник България среща Турция във втория си мач от групата. Двубоят е от 15.30 ч.