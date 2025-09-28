Л удогорец излезе на второ място в Първа лига, на точка зад водача ЦСКА 1948, след като удари с домакинско 3:0 Монтана в 10-ия кръг.

Така, 3 дни преди да приеме испанския Бетис във втория си мач от груповата фаза на Лига Европа, серийният ни шампион прати Левски на трето място, постигайки първа победа у нас от края на миналия месец.

Головете за Лудогорец вкараха Ивайло Чочев (28), Оливие Вердон (53) и Бърнард Такпетей (64). Веджба Сакор от Монтана пък беше изгонен за втори жълт картон в 45-ата минута.