Както и на олимпиадата, и сега в Париж сестри Стоеви бяха елеминирани от представителки на най-големия континент.

С тефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на Световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Европейските шампионки отстъпиха пред вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия с 15:21, 10:21 за 32 минути.

Стефани Стоева и Габриела Стоева играха равностойно в първия гейм пред 8000 зрители в "Арена Адидас", но след 12:13 съперничките им направиха силна серия и поведоха в резултата. Във втората част умората си каза думата и националките и след 10:9 представителките на Малайзия взеха 10 поредни точки и затвориха мача.

Преди този мач сестрите постигнаха три поредни победи - над Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11, над поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9 и над №8 в схемата и Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20.

Така българките изравниха най-доброто си постижение в кариерата - четвъртфинал от Мондиал в Уелва 2021.